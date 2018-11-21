Туркменистанцы не могут обналичить деньги в банкоматах Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Держатели платежных карт банков Туркменистана в настоящее время не могут обналичить деньги в банкоматах соседнего Узбекистана.

Как сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане, зарубежные поездки, в том числе в Узбекистан с целью обналичивания средств с банковских карточек в валюте являются довольно распространенным явлением.

«До этого люди ездили в Узбекистан, чтобы обналичить деньги со своих карточек. Из-за того, что граница близко, людям было удобно ездить. Особенно, те, кто живёт в приграничных районах, ездили регулярно. В Узбекистане они могли обналичивать деньги в долларах», - отметил корреспондент Азатлыка.

По словам информированного источника Азатлыка, ограничения возможностей клиентов на осуществление банковских операций по пластиковым картам в Узбекистане, ввел Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана, около 2-3 месяцев назад.

В Центральном Банке Узбекистана Азатлыку сообщили, что в ташкентских банкоматах предусмотрена возможность для снятия денег в долларах США, вместе с тем уточнили, что к блокировке банковских карт туркменистанцев узбекские банки отношения не имеют. Источник уточнил, что в банкоматах Ташкента в сутки можно обналичить до 400 долларов США.