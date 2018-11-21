РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистанцы не могут обналичить деньги в банкоматах Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Держатели платежных карт банков Туркменистана в настоящее время не могут обналичить деньги в банкоматах соседнего Узбекистана.

Как сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане, зарубежные поездки, в том числе в Узбекистан с целью обналичивания средств с банковских карточек в валюте являются довольно распространенным явлением.

«До этого люди ездили в Узбекистан, чтобы обналичить деньги со своих карточек. Из-за того, что граница близко, людям было удобно ездить. Особенно, те, кто живёт в приграничных районах, ездили регулярно. В Узбекистане они могли обналичивать деньги в долларах», - отметил корреспондент Азатлыка.

По словам информированного источника Азатлыка, ограничения возможностей клиентов на осуществление банковских операций по пластиковым картам в Узбекистане, ввел Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана, около 2-3 месяцев назад.

В Центральном Банке Узбекистана Азатлыку сообщили, что в ташкентских банкоматах предусмотрена возможность для снятия денег в долларах США, вместе с тем уточнили, что к блокировке банковских карт туркменистанцев узбекские банки отношения не имеют. Источник уточнил, что в банкоматах Ташкента в сутки можно обналичить до 400 долларов США.

print
  • Спикеры парламентов Таджикистана и Узбекистана обсудили развитие межпарламентских связей
  • Политический скандал в Монголии. Кто подаст в отставку следующим?
  • В Туркменистан началась поставка труб, купленных на $40 млн для строительства участка газопровода ТАПИ
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×