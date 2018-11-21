В Казахстане изымают соевое мясо из Китая с повышенным содержанием ГМО

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане изымают соевое мясо «Дед Мороз» из Китая с повышенным содержанием двух линий генетически модифицированной сои.

Как сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, при норме 0,9% в соевом мясе, изготовителем которого на упаковке указано ООО «Зеленое село» (КНР), обнаружено ГМО-соя MON 89788 – 8,45% и GTS 40-3-2 – 1,77%.

Пищевая продукция была произведена и ввезена из Автономного уезда Чапчал-Сибоский КНР. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанном продукте генномодифицированных ингредиентов.

В связи с этим принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота соевого мясо «Дед Мороз».