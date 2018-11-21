РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане изымают соевое мясо из Китая с повышенным содержанием ГМО

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане изымают соевое мясо «Дед Мороз» из Китая с повышенным содержанием двух линий генетически модифицированной сои.

Как сообщает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, при норме 0,9% в соевом мясе, изготовителем которого на упаковке указано ООО «Зеленое село» (КНР), обнаружено ГМО-соя MON 89788 – 8,45% и GTS 40-3-2 – 1,77%.

Пищевая продукция была произведена и ввезена из Автономного уезда Чапчал-Сибоский КНР. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанном продукте генномодифицированных ингредиентов.

В связи с этим принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота соевого мясо «Дед Мороз».

print
  • В Казахстане выпущены монеты к Новому году кабана
  • «Экс-эмир» «Хизб-ут-Тахрира» в Узбекистане объявил о своем выходе из партии
  • В Таджикистане прошло более 20 суток, как неформальные лидеры ГБАО не вернулись домой после поездки в Душанбе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×