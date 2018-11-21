Трамп отверг критику в адрес его дочери за использование личной почты при обсуждении рабочих вопросов

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп прокомментировал критику в адрес своей дочери Иванки за использование личной электронной почты для служебных целей, сообщает CNN.

«Письма не были засекречены, как у Хиллари Клинтон... Иванка не делала ничего, чтобы прятать свои письма. Я лично изучил их и все они находятся в президентском архиве», — сказал Трамп.

При этом он добавил, что два рассмотренных случая нельзя сравнивать и ситуация с его дочерью, которая стала достоянием общественности благодаря СМИ, — «фейковая».

Ранее Washington Post сообщил, что Иванка Трамп использовала личную электронную почту для служебной переписки с американскими чиновниками, чем могла нарушить регламент Белого дома.

Особое внимание к этому вопросу привлекается из-за того что именно скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных «козырей» Трампа в предвыборной гонке в 2016 году и по мнению наблюдателей позволил ему обойти Клинтон в гонке за президентское кресло.

В 2016 году стало известно, что Хиллари Клинтон, занимая пост государственного секретаря США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку, пользуясь личной электронной почтой. Предположительно, это позволяло ей скрывать свои письма от государственных проверок, что запрещено государственным служащим.