Мэр Москвы: Мигранты стали реже совершать преступления и чаще легализоваться

CA-NEWS (UZ) - Уровень преступности среди мигрантов снизился вдвое, а сами мигранты, прежде всего из Центральной Азии, стали более законопослушными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью государственному каналу «Россия 1».

Он считает, что все эти положительные изменения произошли не просто так, а в результате ряда мер, предпринятых российским правительством.

Во-первых, это так называемые патенты на работу в России – по сути разрешение на работу в конкретном регионе. Сегодня их могут купить иностранцы из стран, которым не требуется получать визу в Россию: граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. На лиц, купивших патент, не распространяются квоты, действующие на наем иностранцев.

Во-вторых, это обязательная дактилоскопия: сейчас ее проходят все трудовые мигранты, которые покупают патент или официально оформляют разрешение на работу. «Мы их видим, мы их знаем, и это все привело к значительному снижению преступлений, связанных с миграцией», – подчеркнул Собянин в ходе интервью.

По всей видимости, мэр Москвы не имел в виду уголовную статистику преступлений, которые совершают мигранты, а говорил в первую очередь об административных правонарушениях: отсутствии у мигранта регистрации по месту жительства, разрешения на работу в России и других необходимых по закону документов. Патенты и дактилоскопия действительно могли снизить число административных нарушений в мигрантской среде, признают эксперты.

Но, несмотря на явно позитивную динамику, все проблемы мигрантов, в том числе и в Москве, пока еще не решены, считают эксперты.