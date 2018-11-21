Новым главой Интерпола избрали Ким Чен Яна из Южной Кореи вместо претендента из России

CA-NEWS (CA) - Исполнявший обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян стал новым руководителем Международной организации уголовной полиции, известной как Интерпол. Об этом сообщается в в официальном "Твиттере" Интепрола. Выборы состоялись в рамках 87-й Генеральной ассамблее Интерпола, которая проходила в Дубае.

В первом туре южнокореец Ким Чен Ян собрал 60,5% голосов делегатов, россиянин Александр Прокопчук - 39,5%. Во втором туре за Кима проголосовали 60,4%, за россиянина - 39,6%, а цифры заключительного тура были такими: 62,3% - Ким, 37,7% - россиянин.

Претендентов было двое: россиянин Александр Прокопчук и представитель Южной Кореи — Ким Чен Ян. Против Прокопчука ранее была начата кампания. Голосовать за его конкурента в открытую призвал госсекретарь США Майк Помпео, а ранее группа американских сенаторов в открытом письме потребовала от администрации Трампа повлиять на Интерпол и не дать Прокопчуку победить.

«Если россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны выйти из организации» – об этом заявила 19 ноября сопредседательница фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" в Европейском парламенте, немецкий депутат Ребекка Хармс.

Евродепутат считала недопустимым, чтобы Интерпол возглавлял представитель России – и называет самым очевидным ответом на такое назначение выход стран Евросоюза из этой организации.