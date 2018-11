Новым главой Интерпола избрали Ким Чен Яна из Южной Кореи вместо претендента из России

CA-NEWS (CA) - Исполнявший обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян стал новым руководителем Международной организации уголовной полиции, известной как Интерпол. Об этом сообщается в в официальном "Твиттере" Интепрола. Выборы состоялись в рамках 87-й Генеральной ассамблее Интерпола, которая проходила в Дубае.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf