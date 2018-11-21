Монголия заинтересована в привлечении французских инвестиций в сельскохозяйственный сектор

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 20 ноября министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар встретился с послом Французской Республики в Монголии Филиппом Мерлином, сообщает Montsame.



Упомянув о своем успешном визите во Францию в октябре прошлого года, министр Д. Цогтбаатар выразил заинтересованность в сотрудничестве с новоназначенным послом Франции в реализации договоренности сторон в составлении «дорожной карты», которая будет способствовать подъему двусторонних отношений и сотрудничества на уровень всеобъемлющего партнерства, также в реализации проектов и программ по привлечению французских инвестиций и технологий в сельскохозяйственный сектор Монголии.

В свою очередь, посол Филипп Мерлин выразил готовность работать над расширением и выведением двустороннего сотрудничества на новый уровень, также поддержать проекты, осуществляемые в Монголии при поддержке Франции. Посол также проинформировал о ходе проектов в области добычи полезных ископаемых и использования возобновляемых источников энергии, финансируемых французской стороной.