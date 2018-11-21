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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Инфляция в Узбекистане в 2019 г может ускориться до 17-18%, - МВФ

CA-NEWS (UZ) - Инфляционное давление на экономику Узбекистана в 2019 году может усилиться, индекс потребительских цен может составить 17-18% из-за роста цен на энергоносители, зарплат в социальном секторе и налогов, сообщает во вторник Международный валютный фонд (МВФ) на своем сайте.

Миссия МВФ 30 октября — 8 ноября находилась в Ташкенте с визитом. "Мы прогнозируем, что к концу 2019 года инфляция по ИПЦ может повыситься до 17-18%", — говорится в обзоре по итогам работы миссии. По данным фонда, дополнительное инфляционное давление будет связано с повышением цен на энергоносители, ростом заработной платы для работников сферы образования и здравоохранения в течение 2018 года, а также более высокими косвенными налогами, вводимыми с 2019 года.

По данным МВФ, дефлятор ВВП за девять месяцев 2018 года достиг 31,5%, что в первую очередь отражает повышение цен на экспортные товары в результате девальвации обменного курса в сентябре 2017 года.

Эксперты фонда считают, что для удержания инфляции в прогнозируемом диапазоне необходимо снизить рост кредитования экономики до 25% против 43,5% за январь-сентябрь 2018 года. По мнению экспертов МВФ, около 60% новых кредитов были выданы по решению правительства и профинансированы из государственных источников.

МВФ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах на уровне 5%, инфляции на уровне 19,2% в этом году, и 14,5% — в 2019 году. В свою очередь, ЦБ Узбекистана по итогам 2018 года ожидает рост ВВП на уровне 5,2-5,3%, в следующем году — в районе 5,4%. Уровень инфляции — 16-17% и 13-15% соответственно.

По данным официальной статистики инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБУ с 5 сентября прошлого года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физлица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.

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