Таджикистан находится в «чёрном» списке стран-нарушителей религиозных свобод, - отчет USCIRF

CA-NEWS (TJ) - Комиссия США по вопросам международной религиозной свободы (USCIRF) в отчете за 2017 год оставила Таджикистан в черном списке стран-нарушителей религиозных свобод. Об этом сообщает Радио Озоди.

Отчет был опубликован 19 ноября. В нем, в частности, отмечается, что в 2017 году в Таджикистане продолжилось преследование людей по обвинению в причастности к «Салафия», за решетку были отправлены священнослужитель протестантской церкви и последователь «Свидетелей Иеговы».

В 2017 году, отмечают авторы отчёта, усилился контроль за религиозной деятельностью и людьми с внешне выраженной религиозной принадлежностью – наличие бороды, хиджаба.

За отчетный период исследователи зафиксировали ограничения в сфере религиозного образования и попытки ограничить празднование религиозного праздника Иди Рамазан.

В отчете также приводятся факты преследования родственников осужденного адвоката Бузургмехра Ёрова и членов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения.

Но государственные органы страны, в частности Комитет по делам религии, не согласны с выводами исследователей и отмечают, что USCIRF подготовила «безосновательный» отчет.

Отчет состоит из 221 страницы, 9 из которых отведено ситуации с религиозными свободами в Таджикистане. В нем говорится, что в 2017 году как минимум 20 человек были отправлены за решетку по обвинению в причастности к движению «Салафия». Среди них – известный кардиохирург Согда Абдумалик Саломов и двое его приятелей, которые получили по 5, 5 лет лишения свободы.

Авторы отмечают также, что ограничения религиозной деятельности в Таджикистане начались в 2009 году и с тех пор в стране было принято несколько законов, ограничивающих религиозную свободу.

Исследователи не оставили без внимания и то, что ограничения коснулись также и представителей религиозных меньшинств, в том числе христиан. В июле 2017 к 3 годам лишения свободы был приговорен пастор корейской церкви «Сонмин Сонбогим» в Худжанде Бахром Холматов, в октябре того же года последователь «Свидетелей Иеговы» Даниил Исломов был отправлен за решетку на 6 месяцев за отказ от службы в армии по религиозным соображениям.

Представители комитета по делам религии Таджикистана утверждают, что исследователи в своем отчете ссылались на информацию «жёлтой» прессы, поэтому сомневаются в его достоверности.

Таджикские власти утверждают, что контроль за религиозной деятельностью усилен с целью недопущения распространения идей радикальных и деструктивных религиозных течений. Таджикистан соседствует с нестабильным Афганистаном и большую обеспокоенность вызывает угроза проникновения в страну боевиков «Исламского государства» и «Талибан».

Тем временем таджикские эксперты, ознакомившиеся с отчетом USCIRF, говорят, что некоторые выводы авторов являются объективными. Таджикский обозреватель Далер Шарипов сказал, что лично он за последние четыре года не раз был остановлен сотрудниками милиции из-за наличия небольшой бороды.

Комиссия США по вопросам международной религиозной свободы рекомендовало правительству США призвать Таджикистан провести серьезные реформы с целью улучшения ситуации в сфере религиозных свобод.