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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте сотрудники милиции больше не будут стоять у входа в метро

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники МВД, работающие снаружи, у входа в метрополитен, прекратили службу, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

На сегодняшний день, прекратили службу сотрудники на станциях «Узбекистан», «Миллий бог», «Машиносозлар». К концу года должны прекратить службу все сотрудники МВД, работающие у входа в метро. При этом сотрудники внутри метрополитена продолжают работу, отметили в министерстве.

Отметим, что милиция стояла при входе на каждой станции метро в Ташкенте. Сотрудники милиции проверяли входящих в метро граждан на наличие запретных предметов.

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