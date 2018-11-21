В Ташкенте сотрудники милиции больше не будут стоять у входа в метро

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники МВД, работающие снаружи, у входа в метрополитен, прекратили службу, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

На сегодняшний день, прекратили службу сотрудники на станциях «Узбекистан», «Миллий бог», «Машиносозлар». К концу года должны прекратить службу все сотрудники МВД, работающие у входа в метро. При этом сотрудники внутри метрополитена продолжают работу, отметили в министерстве.

Отметим, что милиция стояла при входе на каждой станции метро в Ташкенте. Сотрудники милиции проверяли входящих в метро граждан на наличие запретных предметов.