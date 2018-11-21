В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В городе Ростов-на-Дону в России накануне, 20 ноября, открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Об этом сообщает пишет Министерство юстиция республики.

Консульство Узбекистана в остова-на-Дону обеспечит качественную консульскую и юридическую помощь гражданам и юридическим лицам Узбекистана, будет регулировать трудовую деятельность и содействовать законным интересам трудовых мигрантов.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге открылось генконсульство Узбекистана, сообщили местные СМИ. Дипмиссия Узбекистана стала третьей в России.

Кроме того, сообщалось, что генеральное консульство Узбекистана в Казани (столице Татарстана) начнет работу в начале следующего года.



