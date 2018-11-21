Первый заместитель главы МИД Узбекистана встретился с заместителем генсека ООН

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 21 ноября, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в г.Женеве Майклом Мёллером, прибывшим в страну для участия в открывающемся 22 ноября в г.Самарканде Азиатском форуме по правам человека.

Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и ООН, перспективы их развития. Отмечалось, что происходящие в Узбекистане глубокие политические и экономические преобразования создают новые условия для укрепления сотрудничества, сообщила пресс-служба МИДа.

Представитель ООН приветствовал продвигаемую Узбекистаном региональную политику, уделяемое республикой важное внимание развитию политических, торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними странами. «В современном мире это и есть тот стандарт, к которому нужно стремиться и который даст наиболее ощутимые результаты», - сказал Майкл Мёллер.

На встрече стороны также рассмотрели практические аспекты проведения предстоящих совместных мероприятий.