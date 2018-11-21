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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп обещает остаться союзником Эр-Рияда, несмотря на инцидент с убийством журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал остаться “непоколебимым партнером” Саудовской Аравии, хотя не стал исключать возможность того, что наследный принц Мухаммед ибн Салман мог знать о готовящемся убийстве журналиста Джамала Хашогги, сообщает Reuters.

Несмотря на сильное давление со стороны американских законодателей, призывающих ввести более жесткие санкции против Саудовской Аравии, Трамп сказал, что не будет разрывать военные контракты с королевством. По его словам, это будет “глупым” шагом, от которого выиграют только Россия и Китай - конкуренты США на рынке вооружений.

Трамп подчеркнул, что на его решение повлияло то, что Саудовская Аравия является покупателем американского оружия и принимает меры для сдерживания роста цен на нефть.

“Для меня все очень просто. Первым делом - Америка”, - сказал Трамп.

“Я не собираюсь разрушать мировую экономику и я не собираюсь разрушать экономику нашей страны, совершая глупые шаги в отношении Саудовской Аравии”.

В ответ на вопрос о возможной причастности саудовского наследного принца к убийству Хашогги, Трамп сказал: “Может он причастен, а может и нет”. Трамп добавил, что ЦРУ пока не пришло к окончательному выводу.

Само Центральное разведывательное управление ранее сообщило, что распоряжение об убийстве Хашогги отдал именно принц Мухаммед.

Трамп также назвал Саудовскую Аравию важным деловым партнером и “верным союзником” в борьбе с влиянием Ирана на Ближнем Востоке.

“США намерены остаться непоколебимым партнером Саудовской Аравии для защиты интересов нашей страны, Израиля и других партнеров в регионе”, - сказал Трамп.

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