РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Мангистауской области в госсобственность возвращены более 20 тыс. га земли

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области выявлено 452 земельных участка площадью 26413,87 гектара, которые не были использованы в срок по целевому назначению. В собственность государства возвращен 171 участок площадью 20733,2054 га

По данным пресс-службы акимата региона, одно из самых распространенных нарушений – изменение целевого назначения использования участков. Подобные нарушения наиболее часто встречаются в Тупкараганском и Мунайлинском районах. В Бейнеуском районе возвращены в собственность государства участки земли, выданные ранее незаконно. По 18 земельным участкам в Жанаозене идут судебные разбирательства.

Заместители акимов районов, руководители архитектурных и градостроительных отделов привлечены к дисциплинарной ответственности за вышеупомянутые нарушения.

Отмечается, что 166 312 человека в Мангистау ожидают получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом в Актау и Жанаозене выделение земли под ИЖС не предусмотрено, в других районах области в планах выделить 26820 участков.

print
  • В Казахстане выпущены монеты к Новому году кабана
  • Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года
  • В Алматы и Астане с начала ноября зарегистрированы 12 случаев заболевания корью
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×