В Мангистауской области в госсобственность возвращены более 20 тыс. га земли

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области выявлено 452 земельных участка площадью 26413,87 гектара, которые не были использованы в срок по целевому назначению. В собственность государства возвращен 171 участок площадью 20733,2054 га

По данным пресс-службы акимата региона, одно из самых распространенных нарушений – изменение целевого назначения использования участков. Подобные нарушения наиболее часто встречаются в Тупкараганском и Мунайлинском районах. В Бейнеуском районе возвращены в собственность государства участки земли, выданные ранее незаконно. По 18 земельным участкам в Жанаозене идут судебные разбирательства.

Заместители акимов районов, руководители архитектурных и градостроительных отделов привлечены к дисциплинарной ответственности за вышеупомянутые нарушения.

Отмечается, что 166 312 человека в Мангистау ожидают получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом в Актау и Жанаозене выделение земли под ИЖС не предусмотрено, в других районах области в планах выделить 26820 участков.