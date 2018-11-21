В Монголии будет создан комплексный механизм по урегулированию жалоб инвесторов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии согласно распоряжению премьер-министра Монголии от 2016 года был создан “Совет по защите интересов инвесторов”, возглавляемый министром Монголии, начальником управления по делам правительства, сообщает Монголия Сейчас.



Основными обязанностями совета являются внесение на обсуждение заседания правительства заключения, сделанные в связи с вопросами по прямым иностранным инвестициями, защита прав инвесторов, урегулирование их жалоб, улучшение инвестиционной законодательной и правовой среды, внесение на ознакомление правительства предложений по инвестиционным вопросам, поступившим от соответствующих организаций, а также предложений по реализации соответствующих инвестиционных документов.

Распоряжением премьер-министра Монголии №181 от 2018 года и по приказу министра Монголии, начальника управления по делам правительства было принято решение о внесении изменений в состав Совета и его секретарём был назначен начальник национального управления развития Б.Баярсайхан.

В рамках этого, представители национального управления развития, управления по делам правительства и группы Всемирного банка совершили официальный визит в Южную Корею, ознакомились на месте с механизмом урегулирования инвестиционных жалоб, провели встречу с омбудсменом по иностранным инвестициям и обменялись мнениями по улучшению механизма разрешения инвестиционных жалоб в Монголии и предоставления возможности по его эффективной работе, и пришли к договорённости по заключению меморандума о сотрудничестве.

Здесь следует отметить и успешное сотрудничество Национального управления развития с Международной финансовой корпорацией группы Всемирного банка в создании “Электронной системы по урегулированию жалоб инвесторов”.