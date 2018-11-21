В Монголии вице-министра строительства освободили от занимаемой должности

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 21 ноября в ходе очередного правительственного заседания премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух освободил от занимаемых должностей вице-министра строительства и градоустройства Ш.Лхамсурэна и начальника Управления политики и координации государственной собственности Ц.Ням-Осора, которые фигурируют в списке заёмщиков фонда развития малого и среднего предпринимательства, передает Монголия Сейчас.

Заявления Ш.Лхамсурэна и Ц.Ням-Осора об освобождении их от занимаемых должностей были приняты 16 ноября.

Во время заседания правительства также рассмотрено 25 вопросов, в том числе, о мерах, предпринимаемых в отношении бездомных граждан, результатах обеспечения подготовки к зиме и весне 2018-2019 гг. в животноводческой отрасли и т.д.