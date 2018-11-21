ООН призвала привлекать к ответственности виновных в химатаках в Сирии

CA-NEWS (CA) - Организация объединенных наций (ООН) призывает выявлять и привлекать к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, которое было зачитано в среду на открытии 4-й Обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) его заместителем, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает ТАСС.



"Сегодня, 100 лет спустя после Первой мировой, когда широкомасштабно применялось химическое оружие, мир стал свидетелем нового его применения в конфликте в Сирии. Это тревожная тенденция, которая угрожает режиму нераспространения. Применение химического оружия неприемлемо. Необходимо определить виновных в этих инцидентах и обеспечить их привлечение к ответственности", - указано в заявлении генсека ООН.

"Рассчитываю на продолжение сотрудничества между ОЗХО и ООН, которое проявляется в разных формах. Давайте и далее действовать с целью осуществления Конвенции [по запрещению химического оружия], чтобы сделать мир свободным от химического оружия", - подчеркнул генсек ООН.

Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия сделала очередной шаг в реализации планов США и Великобритании по наделению этой структуры правами называть стороны, которые, по их мнению, виновны в совершении химических атак. На Конференции был принят новый бюджет на 2019 год, в котором заложено выделение €2,4 млн на создание так называемого атрибутивного механизма, предусматривающего определение виновных в химических атаках.

Россия, Китай, Индия, Казахстан, Иран и ряд других государств выступали против этой инициативы, поясняя, что такой механизм, во-первых, представляет собой дублирование функций Совета Безопасности ООН, а во-вторых, подрывает саму суть деятельности ОЗХО, которая всегда ориентировалась на экспертную, сугубо техническую деятельность.