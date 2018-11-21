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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поручил повысить квалификацию воспитателей в детсадах страны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 ноября провел совещание по вопросам модернизации системы образования, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы государства, за последние 2 года общий объем финансирования системы образования и науки из бюджета увеличился на 22%, составив более 2 трлн тенге. В сфере дошкольного образования охват детей в возрасте от 3 до 6 лет достиг 95%. В среднем образовании 70% детей охвачены обновленным содержанием образования. С 1 января 2018 года размер должностного оклада более 205 тысяч учителей увеличился на 30%. С 1 сентября 2019 года увеличение заработной платы коснется еще 90 тысяч учителей.

Он также отметил, что в 583 колледжах технического и профессионального профиля продолжается реализация проекта «Бесплатное ТиПО для всех», а в сфере высшего образования принят закон, направленный на расширение академической и управленческой самостоятельности вузов.

«Мы также поставили цель – обеспечить студентов общежитиями. В целом, объем финансирования науки на 2018 год составил 43,7 миллиардов тенге», - сказал президент.

Он подчеркнул, что запланированные меры должны быть ориентированы на повышение качества образовательных услуг на всех уровнях системы, начиная с начальных ее ступеней до обучения в вузах.

«Необходимо обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием. Это вопрос компетенции правительства и акиматов. Поэтому ставлю перед правительством задачу за 3 года повысить квалификацию всех 55 тысяч воспитателей страны», - поручил Н.Назарбаев.

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