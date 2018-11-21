Избавить учеников и родителей от излишней учебной нагрузки, поручил Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил завершить переход среднего образования на обновленное содержание к 2021 году. Об этом он сказал 21 ноября на совещании по вопросам модернизации системы образования.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он отметил необходимость внедрения новых программ, качественных учебников, а также новой системы подготовки кадров по опыту интеллектуальных школ.

«Нужно избавить учеников и родителей от излишней учебной нагрузки. Хочу особо обратить внимание акимов всех регионов на качественное решение проблемных вопросов в школьном образовании на местах. Акиматам необходимо обеспечить комфортные и безопасные условия для развития и обучения школьников, начиная от качества питания в школьных столовых и подвоза детей. Вложения в образование каждого ребенка являются инвестициями в светлое будущее нашей страны», - сказал глава государства.

Он также указал на необходимость тщательной проработки законопроекта «О статусе педагога», поручив заложить в него стимулы, направленные на повышение престижа профессии педагога.

Президент отметил, во все времена учитель занимал особое место в казахстанском обществе.

«Нужно развивать партнерство с частным сектором на всех ступенях образования. Необходимо продолжить внедрение подушевого финансирования в школах. Такой подход позволит повысить долю частного капитала в сфере образования. Это мировой тренд. Нужно также оградить школы от бесчисленных проверок со стороны контролирующих органов», - сказал Н.Назарбаев.

Он подчеркнул важность создания условий для повышения эффективности работы учителей. В этой связи было указано на необходимость обеспечения защиты прав и интересов педагогов, и пресечения нарушений правил внутреннего распорядка учащимися.

«Ученики должны слушаться и уважать учителей. И родители, и преподаватели должны с обеих сторон наблюдать за ребенком», - сказал глава республики.