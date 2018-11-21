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  21 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Для ликвидации в Казахстане трехсменных и аварийных школ необходимо построить 123 учреждения

CA-NEWS (KZ) - Для ликвидации в Казахстане трехсменных и аварийных школ необходимо построить 123 школы. Об этом стало известно 21 ноября на совещании по вопросам модернизации системы образования под председательством президента Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, касаясь реализации проекта по обеспечению граждан бесплатным профессионально-техническим образованием, глава государства отметил, что рабочие профессии должны быть востребованы экономикой.

«Дуальным обучением охвачено всего 12% студентов ТиПО. Все еще острыми остаются проблемы материально-технического и кадрового обеспечения колледжей», - сказал он и отметил необходимость принятия системных мер по модернизации технического и профессионального образования, а также увеличения доли дуального образования.

«В сфере высшего образования вузам предоставлена академическая свобода и самостоятельность. Следовательно, возросла и ответственность. Теперь следует поднять перед вузами вопрос о трудоустройстве своих выпускников. Если они не могут найти работу, то это означает, что вуз не выполняет свою роль», - сказал Н.Назарбаев.

Он также подчеркнул важность своевременной реализации поручения по строительству студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест до конца 2022 года.

В завершение глава республики поручил Администрации президента обеспечить контроль качественной реализации всех поставленных задач.

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