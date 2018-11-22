Азиатский форум по правам человека пройдет 22-23 ноября в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Азиатский форум высокого уровня по правам человека на тему "Итоги 70-летия Всеобщей декларации прав человека: вызовы времени и реальности" пройдет 22-23 ноября в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники форума, разделившись на сессии, рассмотрят предусмотренные в декларации нормы, универсальность экономических, социальных, культурных, гражданских прав, их взаимосвязь, достижения и проблемы в сфере исполнения обязательств по правам человека.

Одной из важных тем для обсуждения станет роль исполнительной, представительной и законодательной власти, суда и национальных институтов в защите прав человека и стимулировании достижения Целей устойчивого развития. Дискуссия завершится принятием итоговой декларации.

В форуме ожидается участие представителей ООН и других международных организаций, руководителей институтов, занимающихся защитой прав человека на Азиатском континенте, ученых-правоведов и других. Планируется, что в мероприятии примет участие председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.