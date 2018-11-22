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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане милиционера, раздевшего женщину догола, посадили на 6,5 лет
Предыстория: В Самаркандском отделении милиции женщин подвергали унижению, раздев догола. Прокуратура области возбудила уголовное делоПродолжение: В Узбекистане начался суд над оперативником, который раздел женщину догола

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане милиционера, заставившего задержанную за кражу женщину снять с себя всю одежду и снявшего всё это на видео, осудили по трем статьям.

В Самаркандской области Узбекистана суд вынес приговор бывшему милиционеру, который заставлял задержанную женщину раздеваться догола в отделении, сообщили местные СМИ.

Бывший сотрудник Отдела внутренних дел Санат Умаров стал известен узбекской общественности, после того, как в июне текущего года записал на видеокамеру и потребовал женщину в участке милиции снять с себя всю одежду. Умаров показал видеоролик сослуживцам, позже видео выложили в Интернет.

В отношении бывшего оперуполномоченного возбудили уголовное дело по ч.1 ст.206 "Превышение власти или должностных полномочий", по ч.2 ст.235 "Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания", а также по ст.241-1 "Умышленное укрытие преступление от учета" УК Узбекистана.

В среду, 21 ноября, Самаркандский областной суд вынес Умарову приговор в виде лишения свободы на 6,5 лет.

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