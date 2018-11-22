Новый глава Интерпола - что о нем известно и почему второго претендента называли «лис в курятнике»?

CA-NEWS (CA) - 21 ноября состоялись выборы главы Интерпола на пост которого было два претендента: Ким Чен Ян из Южной Кореи и Александр Прокопчук из России. Должность главы Интерпола досталась Ким Чен Яну, его поддержали 60,5% голосовавших.

Должность президента Интерпола оказалась вакантной после того, как представитель Китая Мэн Хунвэй внезапно пропал во время поездки на родину, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции.

После отставки Мэн Хунвэя временно исполняющим обязанности главы Интерпола стал Ким Чен Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.

Обычно президента организации избирают на четыре года, однако Ким Чен Ян избран сроком на два года - до окончания мандата предыдущего руководителя.

Биография:

Ким Чен Ян родился 30 октября 1961 года в Чханвоне (Южная Корея). Окончил Университет Корё и Сеульский университет.

По данным информационного агентства Рёнхап, Ким Чен Ян с 1992 года был на руководящих постах в полиции Южной Кореи. Работал в отделениях полиции в Пусане на должностях начальника отдела по борьбе с преступностью и начальника отдела расследований.

В 1995–1999 годах занимал должность руководителя отдела по сбору оперативной информации в национальном агентстве полиции Южной Кореи. С 2000 года — директор департамента общественной безопасности и дорожного движения в Ульсане, с 2001 года — глава районного отделения полиции Янгбу (Ульсан), с 2004 года — глава районного отделения Сонгбук (Сеул), с 2005 года — помощник главы информационного отдела вооруженных сил Южной Кореи, с 2007 года — полицейский атташе консульства Южной Кореи в Лос-Анджелесе (США).

В 2009 году занял пост директора департамента профориентации Корейского национального полицейского университета. В 2010 году возглавил управление национальной безопасности полиции Сеула. В 2011 году занял пост главы бюро Интерпола в Южной Корее, в 2012–2015 годах был членом исполнительного комитета Интерпола. В 2013 году занял пост директора департамента планирования и координации Национального агентства полиции, в 2014 году — главы регионального управления полиции провинции Кёнгидо. С 2015 года занимал пост вице-президента Интерпола.

«Лис во главе курятника»

Новость о возможном назначении Александра Прокопчука из России на пост главы Интерпола была встречена бурным недовольством со стороны некоторых западных стран.

Группа сенаторов из США выступила с совместным обращением, в котором отмечалось, что «избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Прокопчука сродни идее поставить лиса во главе курятника», сообщало Би-Би-Си.

20 ноября американский телеканал CNN сообщил, что сенатор-республиканец Марко Рубио предпринимал попытки через министерство юстиции и госдепартамент напрямую лоббировать страны-члены Интерпола против избрания Прокопчука.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон «решительно поддерживает» кандидатуру Ким Чен Яна.

Против Прокопчука выступил и ряд британских министров, по мнению которых избрание россиянина на пост главы Интерпола станет «оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери».

Самую жесткую позицию по этому вопросу заняла Литва: 20 ноября парламент этой страны принял резолюцию, согласно которой республика выйдет из Международной организации уголовной полиции, если ее президентом будет избран россиянин Прокопчук.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Украина также может приостановить членство в Интерполе, если организацию возглавит Прокопчук.

Нынешний вице-президент Александр Прокопчук не раз подвергался резкой критике за то, что без особых проверок давали ход так называемым «красным уведомлениям» — запросам в Интерпол на задержание людей, объявленных их странами в розыск, пишет Би-Би-Си.

По данным газеты Financial Times, возглавляя до Интерпола в течение десяти лет отдел МВД по связям с международной полицией, Прокопчук направлял в Интерпол немало спорных запросов такого рода в отношении людей, которых российские власти могли преследовать по политическим мотивам.

Бывший специальный советник британского МИД Дэвид Кларк напрямую сказал изданию, что кандидатура нового возможного главы Интерпола «представляет собой проблему, потому что именно он тогда отвечал за сочинение многих сфабрикованных «красных уведомлений». По словам адвоката Бена Кита, давшего интервью Times, данное назначение у него «просто не укладывается в голове».

Россию не раз обвиняли в попытках получить этот, по сути, международный ордер на арест – для нейтрализации противников существующей власти, чтобы ограничить их в передвижениях или добиться экстрадиции в случае их пребывания в другой стране, пишет Би-Би-Си.

В прошлом, по инициативе российских властей такие уведомления были выписаны Интерполом в отношении финансиста и критика президента Путина Билла Браудера, арестованного в Испании и позже отпущенного, экс-лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, обвиненного в убийстве человека, оказавшегося живым, журналиста и активиста Химкинского леса Петра Силаева.

Многие такие запросы со стороны России впоследствии опровергаются западными судами по причине недостатка улик или из-за их очевидной политической мотивированности, отмечает газета Financial Times. Однако из-за огромного количества «красных уведомлений», получаемых Интерполом, в значительной части, из таких стран как Россия и Китай, из всей совокупности подобных дел детально рассматриваются лишь три процента.

После оглашения результатов голосования пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола. При этом он подчеркнул, что «выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства».

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.

Основной задачей является координация усилий отдельных стран и проведение единой политики в области борьбы с общеуголовной преступностью.

Среди других основных задач можно отметить координацию международного розыска, а также борьбу с: торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивомонетничеством, подделкой ценных бумаг и детской порнографией.

В последнее время большое внимание уделяется общественной безопасности и борьбе с терроризмом.