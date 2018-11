Сингапур построит в Казахстане цементный завод, фабрику по производству лапши быстрого приготовления и образовательные центр

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочим визитом Сингапур.

Как сообщает пресс-служба правительства, он принял участие в казахстанско-сингапурском бизнес-форуме, провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, а также обсудил с ведущими инновационными компаниями возможности сотрудничества. Кроме того, глава кабмина посетил офис жилищного строительства HDB, Агентство по науке, технологиям и исследованиям A*Star, научно-исследовательский центр Biopolis, стартап-хаб Fusionopolis, а также завод Modelfactory@SIMTech.

В казахстанско-сингапурском бизнес-форуме приняли участие около 500 представителей деловых кругов двух стран, руководителей государственных органов и национальных компаний. В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, развития приоритетных направлений взаимодействия бизнес-структур Казахстана и Сингапура и реализации перспективных инвестиционных проектов.

Б.Сагинтаев, выступая на пленарной сессии «Роль Казахстана в меняющейся Евразии» отметил, что Сингапур стал одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. На сегодня совместные предприятия работают в сферах обрабатывающей промышленности, торговли, информационно-коммуникационных технологий, строительства и финансов.

Вместе с тем, участникам бизнес-форума рассказали о новых возможностях инвестирования в Казахстан. Обозначен потенциал для наращивания сотрудничества по таким направлениям, как инновации, транспорт и логистика, жилищное строительство, а также по развитию обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта.

По словам премьера, правительство Казахстана приглашает сингапурские компании к активному сотрудничеству и реализации новых совместных проектов, а также к участию в программе приватизации и работе Международного финансового центра «Астана».

Обсуждение перспектив углубления взаимодействия также состоялось в рамках тематических сессий «Изучение потенциала казахстанско-сингапурского делового сотрудничества», «Инвестиции в Казахстане: механизмы и практика». Кроме того, на полях форума были проведены Road Show и ряд деловых двусторонних встреч.

Результатом бизнес-форума стало подписание межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также иных документов, призванных активизировать сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром в сферах ИКТ и финансовых технологий, строительства, образования, нефтегазохимической отрасли и пищевой промышленности.

Итоговые документы:

- Соглашение между правительствами Казахстан и Сингапура об условиях взаимного освобождения от визовых требований обладателей дипломатических и служебных/официальных паспортов;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и коммуникаций РК и Сингапурским агентством по сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий;

- Меморандум о взаимопонимании по внедрению продукта Open Trade Blockchain между Международным финансовым центром «Астана» и CRIMSONLOGIC PTE LTD;

- Меморандум о взаимопонимании в сфере венчурного финансирования между АО «НУХ «Байтерек» и ENTERPRISE SINGAPORE BOARD;

- Меморандум о намерении создания венчурного фонда между АО «НУХ «Байтерек», ТОО ABC-I2BF Seed Fund и PALADIGM CAPITAL PTE. LTD;

- Меморандум о взаимопонимании по совместному развитию технологий и программных решений для финансовых услуг между ТОО «Кредит24» и POCKET MONEY PTE. LTD;

- Меморандум о взаимопонимании в сфере жилищного строительства и доступного жилья между АО «НУХ «Байтерек» и Singapore Cooperation Enterprise;

- Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта по строительству цементного завода в Алматинской области между АО «Kazakh Invest» и International Cement Ltd, Alacem LLP;

- Меморандум о взаимопонимании по созданию Сингапурского образовательного центра от дошкольного до среднего школьного образования по 12-летней программе в РК между АО «Kazakh Invest» и KinderWorld International Group Ltd.;

- Меморандум о взаимопонимании по созданию Сингапурского образовательного метрополиса от среднего профессионального образования до высшего образования в РК между АО «Kazakh Invest» и Pegasus Education Group Pte. Ltd.;

- Меморандум о взаимопонимании по сопровождению проектов строительства заводов по производству метанола и олефинов между АО «Национальная компания «Kazakh Invest» и WESTGASOIL PTE. LTD;

- Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта по производству лапши быстрого приготовления между АО «Kazakh Invest» и CG FOODS GLOBAL Pte. Ltd, Lotus Food LLP.