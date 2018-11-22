Сагинтаев встретился с премьером Сингапура

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил Сингапур с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства РК, он встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. В ходе беседы была отмечена положительная динамика внешнеторгового оборота: итоги прошлого года показывают увеличение двустороннего товарооборота на 35%. Вместе с тем, обозначен потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия по всем векторам сотрудничества. В частности, в сферах инноваций и ИТ-технологий, транспорта и логистики, индустриализации, строительства, образования и науки, здравоохранения.

Стороны определили задачи, открывающие поле для сотрудничества между странами по цифровизации, продвижению «умных городов», строительству инновационной сети и развитию кибербезопасности.

Б.Сагинтаев отметил, что дальнейшему развитию сотрудничества способствуют как исторически сложившиеся теплые отношения между странами, основанные на личной дружбе Президента Казахстана Н. Назарбаева и отца-основателя Сингапура Ли Куан Ю, так и близость подходов к международным проблемам и мировому развитию.

В Сингапуре также состоялся ряд двусторонних встреч с представителями крупнейших инновационных компаний по широкому кругу вопросов развития сотрудничества и реализации совместных проектов.

На встрече с председателем правления «Meinhardt Group» Шахзадом Насимом были обсуждены возможности реализации совместных инфраструктурных проектов в области внедрения передовых технологий в городском планировании.

В ходе встречи с председателем правления KinderWorld International Group Тан Тек Ионгом рассмотрены вопросы взаимодействия в области внедрения высоких стандартов и новых подходов в развитии непрерывного образования.

Беседа с учредителем компании «Barrington Capital Partners», генеральным директором компании Westgasoil Лим Рен Цзэ была посвящена вопросам реализации нефтегазохимических проектов в Казахстане.