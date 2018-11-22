Монгольская делегация приняла участие в саммите «Неделя Евразии – 2018»

CA-NEWS (MNG) - Монгольская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента Г.Байгалмаа и чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Французской Республике А.Баттором приняла участие в саммите «Неделя Евразии – 2018», который организован с 19 по 21 ноября Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, сообщает Montsame.



Во второй день мероприятия, госпожа Г.Байгалмаа выступила с речью на тематической сессии «Экономическая интеграция и торговотранспортная связность» и провела встречу с начальником Дивизии по Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Уильямом Томпсоном и менеджером Отдела по борьбе против коррупции ОЭСР Ольгой Савран.

Напомним, что Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии была запущена в 2008 году в целях ускорения проведения экономических реформ и улучшения делового климата для обеспечения устойчивого экономического роста и занятости в двух регионах: Центральная Азия (Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и Восточная Европа и Закавказье (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина).