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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС выделит Узбекистану 25 миллионов евро на развитие юстиции и животноводства

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший с рабочим визитом в Брюссель, 21 ноября встретился с Комиссаром Европейского союза по вопросам международного сотрудничества и развития Невеном Мимицей.

В этот же день в рамках визита узбекской делегации подписаны соглашения о финансировании Европейским союзом проектов «Развитие сектора животноводства», «Улучшение качества оказываемых государственных услуг органами юстиции в регионах республики» общим бюджетом 25 млн. евро.

Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, в том числе в формате «Центральная Азия – Евросоюз».

На встрече был констатирован продуктивный характер двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

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