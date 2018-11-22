Туркменистан начал строительство мечети в Афганистане, в планах торговый центр и роддом

CA-NEWS (TM) - В поселке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан состоялась церемония закладки мечети на 500 мест, возводимой за счет средств Туркменистана, и новой железнодорожной ветки.

Согласно постановлению президента Туркменистана, консульство страны в Мазари-Шарифе заключило с афганской строительной компанией «Ghazanfar Construction, Road Work Rail Way Construction Material P.CO» контракт на возведение мечети.

Кроме того, до 2020 года Туркменистан намерен построить в Афганистане объекты социального назначения, торговый центр и родильный дом, поставлять гуманитарные грузы.

Как сообщает издание «Туркменистан сегодня», по инициативе главы государства Гурбангулы Бердымухамедова на средства туркменской стороны здесь были построены Дом здоровья и школа. Мечеть планируется сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.

Отмечается, что при ее возведении будут использованы новейшие технологии, применены оригинальные архитектурные решения. В комплексе предусмотрены здание для проведения садака, ритуальных обрядов, автостоянка, благоустроенная прилегающая территория.

После завершения церемонии закладки мечети, участники торжества направились к месту прокладки дополнительной ветки протяженностью 10 км в целях развития железнодорожной станции Акина. Туда со станции Имамназар Лебапского велаята направились вагоны, груженные стройматериалами, необходимыми для строительства мечети и новой железнодорожной ветки.

По взаимной договоренности прокладку участка стальной магистрали также будут осуществлять туркменские строители. На данный момент они приступили к выравниванию земли под эту ветку.