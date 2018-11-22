РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан начал строительство мечети в Афганистане, в планах торговый центр и роддом

CA-NEWS (TM) - В поселке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан состоялась церемония закладки мечети на 500 мест, возводимой за счет средств Туркменистана, и новой железнодорожной ветки.

Согласно постановлению президента Туркменистана, консульство страны в Мазари-Шарифе заключило с афганской строительной компанией «Ghazanfar Construction, Road Work Rail Way Construction Material P.CO» контракт на возведение мечети.

Кроме того, до 2020 года Туркменистан намерен построить в Афганистане объекты социального назначения, торговый центр и родильный дом, поставлять гуманитарные грузы.

Как сообщает издание «Туркменистан сегодня», по инициативе главы государства Гурбангулы Бердымухамедова на средства туркменской стороны здесь были построены Дом здоровья и школа. Мечеть планируется сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.

Отмечается, что при ее возведении будут использованы новейшие технологии, применены оригинальные архитектурные решения. В комплексе предусмотрены здание для проведения садака, ритуальных обрядов, автостоянка, благоустроенная прилегающая территория.

После завершения церемонии закладки мечети, участники торжества направились к месту прокладки дополнительной ветки протяженностью 10 км в целях развития железнодорожной станции Акина. Туда со станции Имамназар Лебапского велаята направились вагоны, груженные стройматериалами, необходимыми для строительства мечети и новой железнодорожной ветки.

По взаимной договоренности прокладку участка стальной магистрали также будут осуществлять туркменские строители. На данный момент они приступили к выравниванию земли под эту ветку.

print
  • Три основания, приведшие прошлое правительство Монголии к отставке, и семь, которые могут «проводить» нынешнее
  • Газопровод TANAP и трубопровод TAP соединили на турецко-греческой границе
  • Таджикистан намерен освободить от налогов китайские, узбекские и туркменскую компании, которые построят соцобъекты в республике
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×