Почему ученые решили заменить 139-летний эталон килограмма?

CA-NEWS (CA) - Почему в Америке расстояния измеряют в дюймах и милях, а вес – в фунтах? Виноваты карибские пираты и привязка метрической системы к ненадежным эталонам. Метр и килограмм узаконила Французская революция, и копию французского килограмма – гирьку из меди – должны были доставить в 1793 году в США по личной просьбе Томаса Джефферсона, соавтора американской Декларации независимости. Корабль, который вез медный килограмм, попал к пиратам, а ученый Джозеф Домби, сопровождавший эталон, умер у них в плену на следующий год. Штаты остались без нового прогрессивного стандарта. История стала известна недавно, когда происхождение странной гирьки, проданной пиратами с аукциона вместе с другими личными вещами Домби, наконец удалось установить, сообщает интернет-издание Republic.

39-миллиметровый цилиндр ⁠из сплава платины с иридием отлили в 1879 году, при жизни ⁠Достоевского и Дарвина, а эталоном килограмма официально объявили в 1889-м, в год открытия Эйфелевой ⁠башни. Время от ⁠времени, как всякую старую ⁠вещь, его приходится чистить, ⁠и тогда он теряет сколько-то материала с поверхности. Еще в 1946 году в Международном бюро мер и весов сосчитали, сколько именно: около 60 микрограммов – порядка десятимиллионной доли от своей массы. Примерно столько весит крупинка столовой соли. Парадокс в том, что эталон не становится легче: по определению, этот кусок металла весит ровно один килограмм, что бы с ним ни случилось. Значит, масса других вещей, измеренная в килограммах, вырастает, хотя сами они и не меняются.

У эталона есть копии: только во Франции в одном с ним помещении хранятся еще 6 точно таких же цилиндров, отлитых из того же сплава в один день с международным эталоном, другие несколько десятков разосланы по разным странам. И с каждым годом их массы все сильнее отличаются друг от друга. Хуже всего, что изменения происходят и без всякого человеческого вмешательства: платина как губка вылавливает какие-то молекулы из разреженного воздуха под тремя вакуумными колпаками, а какие-то другие выпускает наружу. У ученых нет внятной модели этого процесса.

Это непостоянство – не единственная, но самая понятная из многих причин, по которым от платиново-иридиевого килограмма решили отказаться. На прошлой неделе эксперты из 60 с лишним стран съехались на конференцию во французский Версаль – и проголосовали за то, чтобы эталон перестал быть эталоном. Ему осталось работать собой шесть месяцев: масса звезд перестанет зависеть от процедуры протирания гирьки (которую, кстати, описывает отдельный 16-страничный документ) 20 мая 2019 года.

Решение экспертов касается не только взвешивания. Мощность меряют в ваттах, а давление в паскалях, но все они завязаны на килограмм. 58 лет назад физики разных стран договорились про Международную систему единиц, в основе которой метр, секунда, килограмм, ампер, градус Кельвина, моль (для количества вещества как его понимают химики) и кандела (для силы света). Любую другую физическую величину – будь то вязкость жидкости или доза радиации – выражают через эти семь. И поэтому отдельного эталона ватта (в виде, скажем, маленького моторчика, который жужжал бы в подвале специального института) человечеству не требуется. А эталоны метра и килограмма нужны.

Килограмм в этом списке оставался последней величиной, за которой стоит реальный осязаемый предмет. В 1960-м метр решили отвязать от физического эталона, похожего на рельс бруска из платины с иридием, изготовленного в том же 1889-м. Сейчас его определяют через скорость света – точнее, скорость света взяли и объявили равной ровно 299 миллионам 792 тысячам 458 метрам в секунду (цифру, разумеется, подобрали так, чтобы старый метр от нового отличался минимально). Слово «ровно» означает, что после «458» можно дописать сколько угодно нулей. И саму скорость света больше нельзя уточнить: никакая поправка в десятом или двадцатом знаке просто по определению невозможна.

Скорость света – только одна из множества фундаментальных постоянных природы, но у физиков в запасе есть и другие. Например, масса электрона или масса протона (он же ядро атома водорода). Обе еще в 1980-е были измерены с достаточной точностью. Спрашивается, что мешало ученым еще тогда объявить килограмм весом стольких-то атомных ядер и разойтись по домам?

Проблема вот какая: эталон мало взять и определить, придумав удачную формулировку. Еще нужна удобная и точная инструкция, как им пользоваться. Путь, который свет проходит за секунду, может измерить студент на практикуме при помощи лазера, осциллографа и пары зеркал и получить определение метра. А вот с килограммом, приравненным к массе стольких-то ядер водорода (получится что-то около 60 триллионов миллиардов), все сложно: как эти триллионы миллиардов сосчитать и, главное, положить на весы?

Один из методов сводился к тому, чтобы и вправду пересчитать атомы. Пусть и не водорода, а кремния-28. Технику обращения с кремнием за последние 60 лет отточили до предела – просто потому, что из него все эти десятилетия делают кристаллы процессоров, где любой дефект и любое загрязнение мгновенно дают о себе знать. А в правильном кристалле без дефектов атомы выстроены ровными рядами. Сосчитать каких-нибудь солдат в шеренгах в разы проще, чем беспорядочную толпу на площади – и с атомами такое рассуждение тоже работает. Project Avogadro начинался так: из кремниевого кристалла-заготовки вырезали почти идеальный шар – в видеоролике, который посмотрели 26 миллионов человек, создатели называют его «самым круглым предметом на Земле». Кристаллы-болванки, кстати, заказывали в Нижнем Новгороде, а изотопы разделяли под Красноярском – так что новый эталон появился бы на свет не без участия России; с учетом очистки кремниевая болванка стоит чуть больше миллиона евро – существенно дороже килограмма платины. Правильная форма понадобилась, чтобы сосчитать атомы как можно точнее – и дальше уже иметь дело не с реальным отполированным шаром, а с числом атомов. Но подход посчитали слишком сложным, а точность – недостаточной.

Если гири весов нельзя довести до совершенства, то задача упирается в сами весы. И именно их решили переизобрести при помощи квантовой механики. Что, если чашу весов будет уравновешивать не гирька-эталон и не сосчитанные вручную атомы, а какая-то другая сила?

140 лет назад лорд Кельвин (тот самый, в честь которого называется градус Кельвина) придумал свои ампер-весы на основе электромагнита. Сквозь большую катушку медной проволоки пускают ток, внутри возникает магнитное поле – и если подвесить на нитке катушку с током поменьше, ее это поле потянет вниз.

Для нового эталона этого мало: силу, которая заменяет гирька, тоже придется сравнивать с каким-то эталоном, и мы окажемся в бесконечном цикле. Лучше было бы, если бы наша сила складывалась из порций, поддающихся подсчету, а размер одной порции был бы установлен раз и навсегда. Именно тут квантовая механика оказывается как нельзя кстати. Когда-то она началась с наблюдения, что энергия, которую переносит свет, делится на порции, или кванты. Красный лазер выдает ее одними порциями, синий – другими, зеленый – третьими. Но можно придумать общее для них для всех уравнение, где за размер порций будет отвечать одна универсальная константа – это и есть постоянная Планка.

Ее можно найти в самых разных уравнениях физиков. В формуле для фотоэффекта, за который (а не за теорию относительности, как принято думать) дали Нобелевскую премию Эйнштейну. В уравнении для энтропии черной дыры Стивена Хокинга. И, наконец, в формуле для квантового эффекта Холла (Нобелевская премия 1985 года), описывающей, как скачками меняется электрическое сопротивление.

Этот эффект и решил использовать в ампер-весах, которые он серьезно переделал под свои задачи, британский физик Брайан Киббл – и паззл сложился. Если делать замеры по придуманной им схеме, в несколько шагов, можно исключить из уравнений все, связанное с особенностями катушек и силой тока. Сила, которая уравновешивает грузы, раскладывается на кванты, выражается через универсальную константу Планка – и теперь через нее можно выразить килограмм.

Весы Киббла улучшали три с лишним десятка лет – пока, наконец, в 2014 году они не достигли такой точности, чтобы ошибка не превышала 20 миллиардных долей. В июне 2016-го в американском Национальном институте стандартов впервые проделали всю процедуру по взвешиванию с помощью константы Планка от начала до конца – и выпустили пресс-релиз, что теперь килограмм можно переопределять с чистой совестью.

Брайан Киббл не дожил до этого момента двух месяцев.

Что будет дальше? Скучная – и практически важная – часть прогноза: мир техники станет больше похож на хорошо отрегулированные часы. Лаборатории по всему миру обзаведутся собственными весами Киббла, и никто больше не будет возить две копии эталона в двух одновременно летящих пассажирских самолетах на случай, если один разобьется (так поступали в США с разными копиями платиново-иридиевого килограмма).

Еще в 2014 году вышла статья группы профессиональных физиков с инструкцией, как собрать действующие весы Киббла из кубиков лего (правда, предупреждают авторы, константу Планка они будут выдавать с погрешностью около процента).

Есть шанс, что сверхточные весы повторят историю сверхточных атомных часов, которые отстают на секунду за миллион лет. В 1950-е они существовали в единственном экземпляре, потом их стали устанавливать на спутники, а сейчас можно купить свой собственный карманный экземпляр за $1500, если вас эта секунда почему-то занимает.

Минусы: других таких артефактов больше нет. Это был понятный символ науки образца XIX века, которая обещала упорядочить мир мерой, числом и весом. Мысль о том, что в темном французском подвале, запертая на три независимых ключа, под тремя вакуумными колпаками лежит важная запчасть цивилизации и от нее зависит вес звезд, успокаивала.