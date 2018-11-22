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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан с официальным визитом

CA-NEWS (TM) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 ноября прибыл с официальным визитом в Ашхабад.

Как сообщает государственное агентство Туркменистана, в Международном аэропорту столицы его встретили официальные лица. После он посетил Мемориальный комплекс «Halk hakydasy», увековечивший память защитников Отечества, а также жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года. Здесь глава Азербайджана возложил цветы к памятнику «Baky Şöhrat», ознакомился с экспозицией находящегося на территории комплекса музея «Watan mukaddesligi» и оставил запись в Книге почетных гостей.

И.Алиев также посетил Олимпийский городок, где осмотрел выставку образцов спортивной одежды, изготовленной отечественными текстильными предприятиями. Затем он побывал в Национальном музее туркменского ковра.

Сегодня, 22 ноября, состоится церемония официальной встречи И.Алиева и Гурбангулы Бердымухамедова. Они обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанского взаимодействия, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Внимание на переговорах также будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей, сотрудничеству в сферах ТЭК, транспорта и логистики, а также в научно-образовательной и культурной областях, по линии спорта и туризма.

По итогам встречи в верхах планируется подписание пакета двусторонних документов.

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