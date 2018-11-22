В Петербурге жестокое убийство музыкантов попало на видео, задержан гражданин Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 20 ноября у ночного клуба «Аризона» в городе Санкт-Петербурге 52-летний гражданин Таджикистана во время переговоров о продаже машины вдруг набросился с ножом на двух покупателей. Один погиб от полученных ран, второго доставили в тяжелом состоянии в больницу. Нападавший не скрывался, его задержали рядом с ночным клубом.

Момент жестокого убийства, когда мужчина в течении двух минут кромсает ножом одного из покупателей, попал на видео.

На кадрах камеры наблюдения видно, что мужчина вдруг выхватил нож и набросился на двух других. Они стали убегать от мужчины с ножом, но после некоторой погони внутри салона он поймал одного из них и начал кромсать ножом во все части тела.

В результате, один из потенциальных покупателей скончался на месте преступления, а второго «Скорая помощь» в тяжелом состоянии доставила в больницу.

Местное новостное агентство «Фонтанка» сообщил, что «подозреваемый не скрывался. Его задержали рядом с ночным клубом».

Мотивы внезапного нападения и жестокого убийства со стороны 52-летнего гражданина Таджикистана неизвестны. Против него начато следствие по двум пунктам УК РФ – убийство и покушение на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.