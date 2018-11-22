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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Строительство ГЭС на Селенге не решит проблему будущего энергодефицита в Монголии, - эксперт
Предыстория: Россия против строительства Монголией собственных ГЭС, так как это вредит озеру Байкал

CA-NEWS (MNG) - Строительство ГЭС на Селенге, которые могут повлиять на экологию Байкала, не способно обеспечить растущее энергопотребление Монголии. Такую оценку ситуации дал 21 ноября в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников.

«Тот прирост энергопотребления, который Монголия планирует на 2030 год относительно сегодняшнего уровня, фактически приводит к необходимости троекратного увеличения электрической мощности. Так вот, эти ГЭС эту проблему никак не решают», - сказал он.

Эксперт объяснил, что сейчас в Монголии работают несколько ТЭЦ, которые покрывают базовую нагрузку, но для утренних и вечерних «пиков» потребления необходима дополнительная маневренная станция, в качестве которой и предлагается строительство ГЭС. Но это, по словам, эксперта, решит только сегодняшнюю проблему, без учета роста энергопотребления к 2030 году.

Стенников отметил, что существует несколько альтернативных вариантов решения проблемы энергодефицита в Монголии. Один из них - проект «Гоби ТЭК», который предполагает строительство мощной солнечной электростанции международного уровня в пустыне Гоби.

«Надо просмотреть все варианты, чтобы из них выбрать наиболее целесообразный, эффективный, экологически и экономически приемлемый для всех сторон. Мы считаем, что наиболее эффективным вариантом является подача электроэнергии из России в Монголию. Мы можем покрыть все потребности. Причем это будет существенно ниже по стоимости и менее экологически вредно, как для нас, так и для Монголии», - отметил Стенников.

ГЭС на Селенге

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на реке Селенга и ее притоках обсуждаются последние несколько лет. Ранее о готовности финансировать проект «Шурэн» заявлял, в том числе, Всемирный банк. В 2017 г. началась проработка варианта энергопоставок из России в Монголию.

В мае 2018 г. заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко заявил в Улан-Удэ, что вопрос по поставкам электроэнергии из России в Монголию как альтернатива планируемой гидрогенерации на Селенге и ее притоках пока не решается из-за того, что соседнее государство не имеет выраженной позиции по нему.

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