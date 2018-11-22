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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде состоялась церемония официальной встречи Бердымухамедова и Алиева
Предыстория: Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан с официальным визитом

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 22 ноября состоялась церемония официальной встречи президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Азербайджана Ильхама Алиева.

Обменявшись дружескими рукопожатиями, лидеры двух стран прошли на специально установленный подиум. После торжественного рапорта командующего ротой почетного караула были исполнены государственные гимны двух стран.

Затем Г.Бердымухамедов представил азербайджанскому коллеге членов официальной делегации Туркменистана. В свою очередь И.Алиев представил главе Туркменистана членов правительственной делегации Азербайджана.

После церемонии официального фотографирования президенты провели встречу в узком формате.

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