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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Японская и турецкая компании строят газотурбинную электростанцию в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В Чарджевском этрапе Лебапского велаята состоялась торжественная церемония закладки фундамента газотурбинной электростанции мощностью 432 мегаватта.

По данным издания «Туркменистан сегодня», инвестиционный проект будет реализован совместно с компаниями Sumitomo Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems (Япония), а также Rönesans Holding (Турция). Соответствующий контракт с Государственной электроэнергетической корпорацией «Туркменэнерго» был подписан в 2015 году во время официального визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в республику. В финансировании проекта принимает участие Японский банк для международного сотрудничества, заключивший кредитное соглашение с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

В главном производственном корпусе электростанции планируется смонтировать три газотурбинные установки мощностью 144 мегаватт каждая, которые поставит компания Mitsubishi Hitachi Power Systems.

Помимо энергоблоков будут сооружены административное здание, где расположится главный щит управления ГЭС, газораспределительная станция, а также инженерно-технические коммуникации. Территория электростанции будет благоустроена и озеленена.

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