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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте состоялось Совещание национальных институтов по правам человека стран Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Во Дворце международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте в преддверии Азиатского форума по правам человека 21 ноября состоялось Совещание национальных институтов по правам человека стран Центральной Азии.

Как сообщило ИА "Жахон", целью мероприятия стало обсуждение дальнейшего развития сотрудничества между национальными институтами по правам человека по решению актуальных вопросов в области прав человека.

По итогам совещания принято Ташкентское заявление национальных институтов по правам человека стран Центральной Азии, предусматривающее развитие межучрежденского сотрудничества в сфере прав человека, в том числе по вопросам совершенствования законодательства по правам человека, их участию в работе структур и механизмов по правам человека в рамках международных и региональных организаций по защите прав и свобод человека.

Участники также отметили важность сотрудничества с институтами гражданского общества, образовательными учреждениями по распространению и содействию в сфере образования в области прав человека, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

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