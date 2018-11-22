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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Германии выделит Таджикистану 27 млн. евро

CA-NEWS (TJ) - Правительство Германии выделит 27 млн. евро для развития здравоохранения, финансов, энергетики, профессионального образования и инновации в Таджикистане.

Накануне в городе Душанбе прошли таджикско-германские межправительственные переговоры, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

Глава отдела Центральной и Восточной Азии федерального министерства экономического сотрудничества и развития, Картин Оллерс заявила, что правительство Германии выделит Таджикистану 27 млн. евро.

Эти средства будут направлены на развитие таких приоритетных направлений, как здравоохранение, финансы, энергетика, профессиональное образование и инновации.

Участники встречи обсудили проекты, которые реализуются в Таджикистане при финансовой поддержке Германии, в частности проекты по ремонту и реконструкции медучреждений по профилактике и лечению туберкулеза и строительству детской туберкулезной больницы в Мачитоне.

На встрече были обсуждены и другие проекты, которые реализуются в Таджикистане при финансовой поддержке правительства Германии.

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