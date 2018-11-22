В Кабуле произошел теракт во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда: погибших не менее 50

CA-NEWS (CA) - В результате теракта в столице Афганистана - Кабуле, который произошел в зале свадебных торжеств, число погибших составило не менее 50 человек, передает Reuters.

Как сообщается, в 18:15 по местному времени в здание, где проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, вошел террорист-смертник и подорвался.

Как сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, еще более 70 людей получили ранения в результате взрыва. На данный момент ответственность за теракт не взяла ни одна террористическая организация.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности ООН осудили теракт в столице Афганистана. Гуттериш подчеркнул, что нападения на мирных жителей являются очевидным нарушением международного гуманитарного права. «Необходимо принять все меры для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности»,— заключил генсек.