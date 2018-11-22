Члены Генассамблеи ООН призвали обезопасить урановые хранилища в Центральной Азии

CA-NEWS (KG) - 22 ноября делегаты второго комитета 73-й сессии Генеральной Ассамблеи приняли резолюцию о роли международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии. Они напомнили о проблеме управления многочисленными урановыми хвостохранилищами в регионе, которые остались со времен Советского Союза и представляют потенциальную угрозу населению.

«Генеральная Ассамблея отмечает важность рекультивации территорий, на которых в прошлом находились предприятия по добыче урана», - говорится в принятой резолюции.

Государства-члены ООН с обеспокоенностью отметили, что многочисленные места захоронения урановых отходов и других опасных радиоактивных отходов производства расположены в густонаселенных районах центральноазиатских стран. При этом многие хвостохранилища находятся в сейсмоактивных районах вблизи населенных пунктов и на берегах крупных рек этого региона.

Соавторы новой резолюции пообещали, что международное сообщество будет содействовать осуществлению эффективных программ и проектов по безопасному обращению с радиоактивными и токсичными отходами в Центральной Азии.

В резолюции говорится о важности «Стратегического мастер-плана восстановления окружающей среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии», разработанного под эгидой Международного агентства по атомной энергии и утвержденного правительствами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в 2017 году.