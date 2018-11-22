Прокурор запросил для Аблязова, обвиняемого в организации убийства главы «БТА Банка» Татишева, пожизненное лишение свободы

CA-NEWS (KZ) - Государственное обвинение ходатайствует о пожизненном лишении свободы Мухтара Аблязова, обвиняемого в организации убийства бизнесмена Ержана Татишева. Об этом стало известно в ходе прений на судебном процессе в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

По словам прокурора, вина подсудимого полностью доказана, смягчающих обстоятельств не имеется.

По версии обвинения, с помощью Муратхана Токмади Аблязов устранил Татишева, чтобы завладеть активами «Банка ТуранАлем» (БТА Банка).

«Аблязов стал разрабатывать детальный план. Смерть Татишева должна была выглядеть как несчастный случай. Токмади попал под влияние с помощью угроз и обещаний о денежных вознаграждениях. Аблязов, как организатор убийства, передал деньги Токмади», – сказал представитель гособвинения.

Государственный адвокат Аблязова в свою очередь заявила, что доказательств вины ее подзащитного нет.

Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере $4 млн нанял Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» (БТА Банк) Ержана Татишева с целью возврата контроля над банком.

19 декабря 2004 года, Токмади, действуя в интересах Аблязова, во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья совершил убийство Татишева.

После этого Аблязов возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров.

В связи с неявкой Аблязова, нахождящегося за пределами Казахстана, и избранного им защитника, обвиняемому назначен адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов.