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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мужчина вплавь по реке Келес хотел попасть из Узбекистана в Казахстан

CA-NEWS (UZ) - В Казахстане задержан мужчина, который пытался переплыть реку Келес с узбекской стороны и добраться до Казахстана.

По данным пресс-службы ПС КНБ РК, инцидент произошел во вторник, 20 ноября.

Пограничникам Сарыагашского отряда Казахстана удалось задержать нарушителя, который пытался нелегально пробраться на территорию Казахстана.

Отмечается, что документов, удостоверяющих личность, при себе не имел.

Со слов нарушителя, он является гражданином РК, 1990 г.р.

Проинформированы правоохранительные органы. Проводятся следственные мероприятия, - отмечается в сообщении ведомства.

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