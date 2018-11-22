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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане изнасилована 5-летняя девочка, родители которой находились на заработках

CA-NEWS (UZ) - Пятилетняя девочка из села «Куканбай» в Учкуприкском районе Ферганской области 18 ноября была найдена в бессознательном состоянии на окраине села. Один из активистов села сообщил о том, что девочка была изнасилована, передает centralasian.org.

Заместитель начальника РОВД отказался комментировать дело, связанное с изнасилованием пятилетней девочки, сославшись на то, что «в деле фигурирует несовершеннолетняя жертва». По его словам, 20 ноября Генеральная прокуратура Узбекистана направила своего представителя в Учкуприкский район для изучения вопроса.

В Генпрокуратуре сообщили о том, что «с пострадавшей девочкой работают психологи».

Сотрудник УВД Ферганской области сообщил о завершении предварительного расследования. По факту изнасилования девочки возбуждено уголовное дело по статье 118 («Изнасилование»). По его словам, в настоящее время следователи допрашивают подозреваемых, однако пока никто не задержан.

Один из родственников изнасилованной девочки 21 ноября рассказал, что родители 5-летней девочки уехали на заработки в Казахстан, а ребенок остался под присмотром престарелых родственников. "Четыре дня девочку не могли найти. Ее бросили на окраине села в полуживом состоянии. Девочка три дня пролежала в районной больнице, сегодня ее увезли в область. Ее состояние тяжелое", – сказал он.

В Ферганской областной больнице, где лечится пятилетняя девочка, сообщили, что в настоящее время ее состояние улучшается. "Ей назначена судебно-медицинская экспертиза", – сказал врач.

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