В Туркменистан прибыл верховный комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 21 ноября принял верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по национальным меньшинствам Ламберто Занниера.

Приветствуя гостя, глава республики подтвердил приверженность страны взаимодействию с ОБСЕ и поблагодарил Ламберто Занниеру за содействие продвижению сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и аспектах развития партнерства, обсуждались вопросы, связанные с национальными меньшинствами и их интеграцией в жизнь общества.

Как подчеркнул туркменский лидер, равноправие и благополучие всех граждан страны является одним из залогов ее достижений в социально-экономическом развитии.

Отдельной темой обсуждения стала ситуация в Центральноазиатском регионе. По словам Занниера, ОБСЕ поддерживает проводимый Туркменистаном созидательный внешнеполитический курс, выступающий важным фактором мира и стабильности в регионе, активную позицию страны в решении важнейших вопросов и проблем современности.