На реабилитацию 7 хвостохранилищ в Центральной Азии требуется $85 миллионов

CA-NEWS (UZ) - На реабилитацию семи хвостохранилищ в Центральной Азии, в том числе кыргызстанских, расположенных в селе Мин-Куш и городе Майлуу-Суу, требуется 85 миллионов долларов. Об этом на брифинге с журналистами из региона заявил Мартин Андерсен, главный программный менеджер Еврокомиссии, передает centralasian.org.

По его словам, собрано уже около 30 миллионов долларов. «Требуется еще порядка 50 миллионов. Но мы не будем ждать, пока соберут все эти деньги. Планы уже готовы. У нас есть фонд. Мы не хотим ждать, пока не произойдет какое-то землетрясение и выплеск этой радиации. Мы хотим, чтобы международные доноры взяли на себя обязательства. Кода увидят, что в Центральной Азии проводятся реальные действия на местах и что есть результаты, они подключатся к этой работе», - отметил Андерсен.

Ранее сообщалось, что в Лондоне 8 ноября состоялась международная донорская конференция по реабилитации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. На конференции было озвучено, что Европейский Союз (ЕС) выделит дополнительные 10 млн евро для борьбы с радиоактивными отходами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Эта сумма дополнит 16 млн евро, выделенные ЕС на эти цели ранее.

По данным МЧС КР, в Кыргызстане всего насчитывается 92 места захоронения токсичных и радиоактивных веществ. Из них 36 пунктов расположены в городе Майлуу-Суу. При этом 23 хвостохранилища содержат элементы урана, а в оставшихся захоронены остатки ряда радиоактивных горных пород, тяжелые металлы и цианид. Общий объем ядовитых и опасных веществ составляет 2,9 миллиона кубометров.