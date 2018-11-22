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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Азербайджане искренне радуются достижениям дружественного Туркменистана, - И.Алиев
Предыстория: Ильхам Алиев прибыл в Туркменистан с официальным визитом

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Азербайджана Ильхама Алиева в формате «один на один».

Приветствуя гостя, Бердымухамедов поблагодарил азербайджанского коллегу за проявляемое внимание к развитию межгосударственных отношений, в основу которых заложены традиции дружбы, историко-культурная и духовная общность.

По его словам, две страны также успешно взаимодействуют на международной арене, демонстрируя общность позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Он выразил уверенность, что туркмено-азербайджанское сотрудничество будет активно развиваться на общее благо.

В свою очередь, поблагодарив туркменского лидера за приглашение посетить Ашхабад, И.Алиев отметил, что двустороннее партнерство обладает широкими возможностями, реализация которых отвечает интересам братских народов, исторически связанных узами добрососедства и духовного родства.

Он заявил, что в Азербайджане искренне радуются достижениям дружественного Туркменистана, и подчеркнул, что его визит нацелен на дальнейшее укрепление плодотворного межгосударственного взаимодействия по всем направлениям. Отметив конструктивный характер туркмено-азербайджанского диалога, глава Азербайджана также выразил уверенность, что сотрудничество между странами и впредь будет развиваться по восходящей линии – как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций.

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов туркмено-азербайджанских отношений. Они отметили, что реализация имеющегося многопланового потенциала взаимодействия отвечает целям общего благополучия.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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