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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане за "увлечение салафизмом" осуждена группа молодых людей

CA-NEWS (TJ) - Приговором суда Худжанда за решетку отправлена группа молодых людей по обвинению в пропаганде идей запрещенной группы «Салафия» и несообщении о преступлении. Об этом сообщает centralasian.org.

Среди осужденных восемь человек, в том числе арбакеш, четверо студентов отделений журналистики и права, выпускник университета и др. Все осужденные вместе арендовали жилой дом в худжандской махалле Себзор.

По данным суда, 18-летний Комрон Назмиддинов, работающий на рынке арбакешем, совместно с безработным сверстником Абдуназаром Назаровым последовали идеям салафизма, и пропагандировали других молодых людей, проживающих с ними под одной крышей, читать молитву (намаз) по-салафитски.

В материалах суда говорится, что к уголовному делу приложена аудиозапись телефонного разговора Назмиддинова, который агитировал приятеля вступить в ряды «Салафия». Оба признаны виновными судом в организации экстремистского сообщества и приговорены к 6 годам заключения в колонии строгого режима.

Шестеро других - Субхонали Абдуджабборов, Камолджон Ахунов, Саидмурод Давлатов, Хаитбой Шодмонкулов – студенты факультета журналистики, права и истории Худжандского госуниверситета, Далерджон Самиев – выпускник этого вуза и безработный Гуфрон Неъматов признаны виновными в несообщении о преступлении. Они приговорены к 6 месяцам заключения в колонии общего режима.

Приговор суда был оглашен 20 ноября и еще не вступил в законную силу. Комрон Назмиддинов был задержан сотрудниками органов безопасности в июне этого года, а Абдуназар Назаров – в конце августа. Шестеро остальных молодых людей на период следствия находились на свободе под подпиской о невыезде.

По данным суда, осужденным от 18 до 30 лет. Они признались в суде, что совместно арендовали жилье в целях экономии: каждый платил ежемесячно по 100 сомони (около 11 долларов).

Решением Верховного суда РТ с 2009 года деятельность религиозного течения «Салафия» на территории республики запрещена, а в 2014 году признана экстремистским.

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