Россия и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

CA-NEWS (MNG) - Министр спорта России Павел Колобков и министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Цэдэнбалын Цогзолмаа провели встречу, по итогам которой был подписан меморандум о сотрудничестве стран в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства, сообщает ARD.



Мероприятие состоялось 20 ноября в министерстве спорта Российской Федерации.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя государствами в спорте высших достижений, массовом спорте, детско-юношеском спорте, спортивной науке, борьбе с применением допинга в спорте и проведении крупных спортивных мероприятий.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" 2020 года в Монголии, а также участием монгольской делегации в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые пройдут в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.