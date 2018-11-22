Президент Армении назначил нового полпреда в ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Президент Армении Армен Саркисян назначил новым полномочным представителем республики в ОДКБ Виктора Биягова, который ранее возглавлял управление внешних связей аппарата парламента, сообщает пресс-служба президента.

"Назначить Виктора Биягова постоянным и полномочным представителем Республике Армения в Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в указе президента, размещенном на сайте президента.

Другим указом от должности полпреда Армении в ОДКБ освобожден Давид Вирабян.

Ранее Биягов возглавлял управление внешних связей аппарата Национального собрания (парламента) страны