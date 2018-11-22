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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Азербайджан по итогам визита Алиева в Ашхабад подписали пакет из 20 документов

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 ноября провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Как сообщает государственное информационное агентство, приветствуя коллегу и членов сопровождающей его делегации, Бердымухамедов поблагодарил за принятое приглашение посетить Туркменистан с официальным визитом.

По словам главы республики, визит рассматривается как логическое продолжение последовательных действий сторон, направленных на дальнейшее укрепление уз дружбы, добрососедства и сотрудничества между братскими народами, расширение и диверсификацию межгосударственного торгово-экономического партнерства, упрочение взаимодействия в политико-дипломатической сфере в двустороннем и других форматах, в рамках международных организаций.

В ходе переговоров было отмечено, что туркмено-азербайджанское партнерство является действенным фактором ответа на актуальные угрозы и вызовы, такие как международный терроризм, наркотрафик, трансграничная преступность.

Стороны обсудили аспекты наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, ТЭК, а также диверсификации транспортных потоков, включение в географию маршрутов новых стран и регионов, а также сотрудничество в гуманитарной области.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Так, в присутствии глав государств были подписаны:
- Соглашение между правительствами о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве;
- Программа торгово-экономического сотрудничества между правительствами на 2019-2021 годы;
- Соглашение между правительствами о поощрении и взаимной защите инвестиций;
- Соглашение между правительствами об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество;
- Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
- Программа сотрудничества в области транспорта между правительствами на 2019-2022 годы;
- Соглашение между правительствами о создании туркмено-азербайджанской Совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики;
- Соглашение между правительствами о развитии международных перевозок морским транспортом, проходящих через порты двух стран;
- Соглашение по упрощению визового режима для участников международных перевозок по территории Азербайджана и Туркменистана;
- Программа сотрудничества между правительствами в области науки, образования, культуры и искусства на 2019-2021 годы;
- Соглашение между Туркменбашинским международным морским портом и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» об автоматизированном обмене информацией;
- Соглашение между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по вопросам транспорта и транзита;
- Соглашение между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» об увеличении объемов перевалки грузов между Туркменбашинским международным морским портом и Бакинским портом;
- Соглашение между Министерством автомобильного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана о развитии международных автомобильных перевозок;
- Соглашение между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» о развитии морского торгового судоходства;
- Соглашение о сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Национальной академией наук Азербайджана;
- Соглашение между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом АР об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Туркменистаном и Азербайджаном;
- Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) АР;
- Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Университетом АДА Министерства иностранных дел Азербайджана;
- Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития и Университетом АДА МИД АР.
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