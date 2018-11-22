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  22 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии за первые десять месяцев 2018 года зафиксировано 2054 случая мошенничества

CA-NEWS (MNG) - В Монголии за первые десять месяцев 2018 года зафиксировано 2054 случая мошенничества, сообщают местные СМИ со ссылкой на национальный статистический комитет данной страны.

Этот показатель вырос на 87,9% против соответствующего периода предыдущего года.

Полицейские утверждают, что рост мошенничества связан с экономической ситуацией в стране.

В целом в масштабах Монголии за указанный период было зарегистрировано более 31,5 тыс. преступлений, что на 18,3%.

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