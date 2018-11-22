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  23 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом родился двуглавый телёнок

CA-NEWS (UZ) - В махалле «Озод» Янгиюльского района Ташкентской области 18 ноября родился двуглавый тёленок. Об этом сообщило издание Xabar.uz.

По сообщению издания, телёнок родился мёртвым.

Рождение двуглавого теленка – явление не уникальное. Экологические активисты настаивают, что участившиеся случаи рождения животных-мутантов связаны с тем, что скот потребляет генетически модифицированный корм с высоким содержанием пестицидов. Относится ли это и к случаю с теленком из Янгиюля, не известно.

В июне сообщалось, что на австралийской ферме родился ягненок-мутант с двумя телами, восемью ногами и одной головой. Детеныш родился мертвым.

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