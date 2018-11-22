Казахстан и Россия, потратив $157 млн на разведку месторождения на дне Каспия, израсходуют еще $80 млн

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса парламента 22 ноября ратифицировали протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря для осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

Дополнительный протокол подписан в Челябинске 9 ноября 2017 года. Его ратификация позволит уполномоченным организациям сторон продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории структуры «Курмангазы» («Кулалинская»), которая находится в казахстанской части шельфа Каспийского моря.

Согласно протоколу, его ратификация предусматривает увеличение контрактной территории, предусмотренной соглашением о разделе продукции от 6 июля 2005 года; предоставление совместному предприятию дополнительного периода разведки сроком на 6 лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года; установление даты подписания дополнительного соглашения к соглашению о разделе продукции в качестве даты начала дополнительного периода разведки.

По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, на разведку месторождения «Курмангазы» уже потрачены $157 млн, пробурены две скважины глубиной 1600 и 2002 метра, однако они не дали результатов. Поэтому принято решение увеличить контрактную территорию для подрядчиков проекта более чем на 2 тыс. метров. Месторождение «50 на 50» разрабатывают «Роснефть» и «КазМунайГаз».

«Бюджет на геофизические исследования составит чуть более $30 млн. Стоимость бурения составит около $50 млн», - сообщил глава ведомства, представляя документ.